Москва, , 12:50 — REGNUM Власти России, к сожалению, не делают ничего для того, чтобы существенно изменить ситуацию в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая сказала, что решение проблемы бедности связано с темпами роста экономики.

«Власти России, к сожалению, не делают ничего для того, чтобы существенно изменить ситуацию в стране. И задачей является не только рост, но и развитие. Но даже с чисто количественным и экстенсивным ростом ситуация очень плохая, — сказала Голикова. — Россия на протяжении последних десятилетий отстает от развитых стран, не говоря о Китае или Индии. Что касается проблемы бедности, то здесь происходят разовые подачки, которые проблему кардинально не решают. Решения, которые бы изменили ситуацию принципиально, не принимаются».

Как полагает Бузгалин, низкие темпы экономического роста РФ связаны с господствующей системой социально-экономических отношений и институтов, которые обслуживают интересы крупного капитала и высшей бюрократии.

«А последние не заинтересованы в тех мерах, которые приведут к росту. Потому что для роста нужно перераспределить права собственности», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов рассказал, как власти РФ могли бы добиться существенного ускорения экономического роста.

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