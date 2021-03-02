Нур-Султан, , 12:50 — REGNUM Казахстан передаст Киргизии очередную партию медицинских изделий и лекарств в качестве гуманитарной помощи. Об этом 2 марта заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Президент Казахстана сказал, что Нур-Султан предоставит также военно-техническую помощь вооруженным силам Киргизии. Токаев отметил важность инвестиционного сотрудничества между странами.

«Мы договорились поддерживать и защищать взаимные инвестиции», — сказал казахстанский лидер. Он добавил, что в ближайшее время казахстанская делегация посетит Киргизию для расширения связей между представителями бизнеса.

В рамках культурного сотрудничества стороны договорились провести перекрестные дни культуры Казахстана и Киргизии. Кроме того, в Бишкеке установят памятник казахстанскому писателю Абаю Кунанбаеву, а в Нур-Султане — монументы герою Манасу и писателю Чингизу Айтматову.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Нур-Султан с официальным визитом.