Москва, , 12:49 — REGNUM Вакцинация от коронавируса на Украине продемонстрировала коррумпированность украинской политической системы, и нежелание президента страны прививаться открыто и публично является кульминацией сложившейся ситуации. Об этом 2 марта заявил журналист Руслан Коцаба на телеканале «Россия 24».

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"Во всём мире цивилизованном это нормально. Даже (премьер-министр Израиля) Нетаньяху, сколько ему лет, он в группе риска, всё равно (вакцинировался)», — заявил Коцаба.

«У нас Зеленский и не только Зеленский, а (премьер-министр Украины) Шмыгаль, и вообще должно быть не меньше десяти человек… под камеру должны были вакцинироваться. Но мы видим, что Зеленский, наверное, всё-таки понимает, что когда уже есть антитела, возможно, от другой вакцины другого типа — вакцины такие между собой конфликтуют. Потому прививаться он не хочет», — заявил Коцаба.

Ранее на Украину прибыла партия препарата CoviShield — копии вакцины от AstraZeneca, но изготовленной в Индии. Препарат производится по лицензии AstraZeneca, но демонстрирует невысокую эффективность (не более 60%). Индийский вариант вакцины вызывает у многих опасение повышенного риска побочных эффектов.

На Украине вакцинация индийским препаратом вызывает возмущение как рядовых граждан, так и медиков. При этом Киев ранее запретил использовать для вакцинации российский «Спутник V».