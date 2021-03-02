Джакарта, , 12:48 — REGNUM Национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать ещё одну жертву крушения лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

«Группе удалось идентифицировать еще одну жертву с помощью теста ДНК. Ею оказалась 57-летняя женщина», — заявили в национальной полиции Индонезии 2 марта 2021 года.

Всего полиции Индонезии удалось установить личности 59 жертв трагедии: 30 мужчин и 29 женщин.

Напомним, Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море 9 января 2021 года. На борту находилось 62 человека.

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