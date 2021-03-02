Уфа, , 12:49 — REGNUM Снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 3 марта в республике ожидается ухудшение видимости на дорогах до 1000 метров, снег, ночью метель и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Столбик термометра в регионе ночью может опуститься до — 12 °C, днем воздух может потеплеть до 0 °C. На дорогах возможен гололед.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям при порывах ветра ограничить выход на улицу, а во время метели воздержаться от поездок на личном транспорте.

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