Уфа, 2 марта 2021, 12:49 — REGNUM Снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»
Сообщается, что 3 марта в республике ожидается ухудшение видимости на дорогах до 1000 метров, снег, ночью метель и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Столбик термометра в регионе ночью может опуститься до — 12 °C, днем воздух может потеплеть до 0 °C. На дорогах возможен гололед.
Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям при порывах ветра ограничить выход на улицу, а во время метели воздержаться от поездок на личном транспорте.
Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Ярославля требует усилить уборку города