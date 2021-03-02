Ереван, , 12:57 — REGNUM Обсуждение вопроса о внеочередных парламентских выборах в Армении может состояться между властями и руководителем оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Об этом заявил заместитель председателя Национального собрания Армении, представитель правящего блока «Мой шаг» Ален Симонян, сообщает 2 марта агентство «Арменпресс».

«Я не исключаю, что такая беседа может состояться. Это может быть встреча, может быть иной формат, но я не исключаю это и жду этого», — сказал Симонян.

Симонян входит в правление партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Эта партия включена в правящий блок «Мой шаг».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта на митинге в Ереване Пашинян заявил, что внеочередные выборы в парламент могут пройти в текущем году, если оппозиция согласится провести их на условиях, предлагаемых правительством. Он повторил своё предложение о готовности подать в отставку, если оппозиционные силы согласятся на проведение досрочных выборов при сохранении за ним статуса и.о. главы правительства до голосования.

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