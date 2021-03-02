Москва, , 12:45 — REGNUM Перспектива сокращения газового транзита в связи в вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2»: через Украину очень волнует власти Украины и США. В сфере энергетического сотрудничества между Москвой и Киевом ни новые, ни развитие текущих проектов узе 20−25 лет назад фактически не обсуждались, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«О развитии добрососедских отношений в области энергетики и транспорта с нечужой для России Украиной нужно было думать еще 30 лет, сразу после распада СССР. К сожалению, ни российским, ни украинским политическим элитам того времени не было до этого дела.

Вопрос не воспринимали серьезно, да и Россия почти два десятилетия спустя распада советской страны практически по-братски помогала соседке с льготными ценами на энергоресурсы.

Времена сильно изменились. Но все-таки рано или поздно экономика победит политику. Это значит, что Германия станет крупнейшим газотранспортным хабом в ЕС и «Северный поток — 2» будет введен в строй.

Выходить Европе из рецессии разумно с недорогими и надёжными в транспортировке российскими энергоресурсами.

Украинская газотранспортная система (ГТС) не только имеет право на жизнь, она может также сохранить свое значение в энергетических потоках между Россией и ЕС.

Однако для этого потребуются серьёзные инвестиции на ее модернизацию и политическая воля всех заинтересованных сторон», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев подготовился к тому, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен и транзит российского газа через Украину снизится, заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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