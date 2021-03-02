Москва, , 12:44 — REGNUM Минкультуры и дальше будет поддерживать якутский национальный кинематограф, он имеет колоссальный успех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе заседания профильного комитета Совфеда перед «правительственным часом».

«Это то, что остается в истории кино. Якутское кино — оно уже в новейшей истории отечественного кинематографа. Мы, конечно, будем поддерживать», — заверила Любимова.

«Иркутский кинематографов — уникальный пример регионального кинематографа, который заслужил внимание по всей стране — крупнейшие смотры ждут новых якутских фильмов, вы знаете уровень картин, которые подаются от вашего региона регулярно получают поддержку. Никакого отношения я к этому не имею, потому что они так прекрасны, что за них голосуют», — сказала министр.

«Люди и на «Кинотавре» и на Московском международном кинофестивале ходят смотреть — успех действительно колоссальный, фантастический», — подчеркнула Любимова.