Барнаул, , 12:44 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел в Барнауле встречу с представителями промышленности Алтайского края на территории Алтайского завода прецизионных материалов. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Главной темой встречи стали насущные проблемы предпринимательства в регионе и адресная помощь со стороны Правительства России. Михаил Мишустин отметил, что Алтайский край входит в список 10 субъектов РФ со сложной социально-экономической обстановкой и получает помощь по индивидуальному плану в размере 1 миллиарда рулей. В обсуждении так же приняли участие другие члены правительства России: министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Антон Силуанов, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Встреча с алтайскими промышленниками прошла в рамках рабочей поездки председателя правительства в Сибирский федеральный округ, проходящей с 2 по 5 марта. В ходе поездки Мишустин помимо Алтайского края посетит еще Республику Алтай, Туву и Новосибирскую область.