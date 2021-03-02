Москва, , 12:41 — REGNUM Власти Москвы приняли решение предоставить земельный участок на востоке города «Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов» («ВИАМ»). Об этом 2 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«ВИАМ» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит ещё один производственный комплекс. Участок находится в районе Гольяново, его площадь составляет 0,59 гектаров. Его передадут в аренду сроком на шесть лет.

«Площадь нового производственного комплекса составит около 4 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта компания планирует вложить более 1 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он напомнил, что ранее институту решили передать участок в Новокосино.

«ВИАМ» является одним из ведущих материаловедческих предприятий России, новые комплексы позволят ему расширить производство.

Как рассказал начальник госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский, раньше на месте участка в Гольяново находились 19 самостроев. Их демонтировали, а землю передали инвестору.