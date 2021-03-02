Мадрид, , 12:45 — REGNUM В феврале 2021 года на авторынке Испании реализация новых автомобилей сократилась на 38,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Всего по итогам прошлого месяца в Испании было продано 58 279 новых автомобилей. За первые два месяца 2021 года продажи автомобилей в Испании составили 100 242 единицы, что на 44,6% меньше, чем год назад.

Продажи машин физическим лицам сократились в феврале на 43,8%, до 23 154 единиц, а коммерческим предприятиям — на 18,7%, до 26 111 единиц.

Реализация большегрузных автомобилей в феврале на испанском авторынке выросла на 5,3%, до 1773 единиц.

Ранее стало известно, продажи электрокаров в Испании снизились в январе на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В прошлом месяце там было продано 617 электромобилей.

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