Берлин, , 12:43 — REGNUM Свои поздравления первому президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летним юбилеем направила канцлер Германии Ангела Меркель. Текст ее поздравительной телеграммы 2 марта опубликовала пресс-служба немецкого правительства.

«Я хотела бы использовать этот торжественный для вас день, чтобы еще раз поблагодарить за ваше личное участие в деле мирного преодоления холодной войны, а также завершения объединения Германии», — говорится в обнародованном поздравлении.

Также Меркель уточнила, что в Германии не забывают вклад Горбачева в объединение страны и его личные усилия во имя дружественных отношений между Россией и ФРГ.

«Вы можете сегодня с гордостью созерцать дело своей жизни», — добавила она и пожелала юбиляру здоровья и хорошего самочувствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил свои поздравления с 90-летием первому президенту СССР, главе Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаилу Горбачеву.