Липецк, , 12:40 — REGNUM В Липецке предприниматель, выигравший ранее конкурсы на поставку питания в 29 школ города, не подписал контракты. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе администрации города. Всего предприниматель выиграл конкурсы на обеспечение питанием 48 липецких школ.

Лоты по результатам торгов выиграли ИП Мамедов и ООО «Карт-Бланш» со снижением изначальной цены контракта на 30% и более. Однако в течение срока, отведенного на заключение контрактов, владелец компаний документы не подписал.

«Согласно закону, у победителя аукционов был срок до 24:00 1 марта, чтобы заключить контракт. Однако предприниматель, которому принадлежат обе компании, не подписал документы», — прокомментировала председатель департамента образования Светлана Бедрова.

В связи со сложившейся ситуацией администрация города приняла решение о заключении контрактов с прежними поставщиками, которые обслуживали эти 29 школ.

В администрации города напомнили, что ИП Мамедов и ООО «Карт-Бланш» также с большим понижением стоимости выиграли конкурсы на поставку горячих обедов ещё в 19 школ Липецка. Контракты также пока не заключены, однако срок подписания документов на данный момент не истек.

Отметим, ситуация с резким снижением стоимости контрактов на обеспечение школьников Липецка питанием оказалась в центре внимания в феврале. Всего на торги было выставлено восемь лотов на 49 школ с максимальной стоимостью контрактов 174,2 млн руб., по итогам цена была снижена до 115,6 млн рублей. Предприниматель тогда заверил власти, что на качестве питания низкая цена не скажется.