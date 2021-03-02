Москва, , 12:40 — REGNUM Российская легкоатлетка Елена Седова признана невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Седова обвинялась в использовании препарата, содержащего запрещённое вещество триметазидин, на основании допинг-пробы, взятой в 2015 году. Теперь дисциплинарный комитет РУСАДА признал её невиновной.

Юристы Седовой смогли доказать, что в её действиях не было элемента вины или халатности, поскольку она принимала препарат в 2014 году, когда триметазидин был запрещён только в соревновательный период.

Седова специализируется в беге на длинные дистанции. 31-летняя спортсменка является чемпионкой России в помещении на дистанции 5 000 метров.