Архангельск, , 12:40 — REGNUM Архангельская область получит из федерального бюджета более 30 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, средства направят рна закупку медоборудования, необходимого в лечении сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

Важнейший вопрос, который требует постоянного контроля, по мнению главы региона, — эффективное использование нового оборудования.

«Мы приобретаем высокотехнологичное оборудование, работа с которым требует определенных навыков. Важно быть уверенными, что на местах есть специалисты, которые могут на нем работать, — заявил Александр Цыбульский. — Уже сейчас нужно подумать о системе переобучения, повышения квалификации специалистов. Медтехника не должна простаивать, она должна работать на благо людей».

Как сообщало ИА REGNUM, архангельским студентам-медикам на 40% сократили стипендию.