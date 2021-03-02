Архангельск, 2 марта 2021, 12:40 — REGNUM Архангельская область получит из федерального бюджета более 30 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, средства направят рна закупку медоборудования, необходимого в лечении сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.
Важнейший вопрос, который требует постоянного контроля, по мнению главы региона, — эффективное использование нового оборудования.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельским студентам-медикам на 40% сократили стипендию.