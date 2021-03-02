Москва, , 12:39 — REGNUM На сайте Роскосмоса с сегодняшнего дня начал работать блог космонавтов-испытателей набора 2018 года, которые завершили двухлетнюю общекосмическую подготовку.

«Цель этого блога — создание прямой канала передачи интересных фактов о профессии космонавта отряда Роскосмоса», — сообщается на сайте госкорпорации.

Космонавты-испытатели будут рассказывать об учёбе, как поддерживают спортивную форму и т. д. За новыми записями можно будет следить в разделе «Блоги» на сайте госкорпорации, а также на страницах во «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов предложила ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» назначила на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» четырех человек.

Читайте подробнее: В госкорпорации «Роскосмос» рассказали о подготовке кандидатов в космонавты