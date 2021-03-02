Киев, , 12:43 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет вести передачу на «Пятом канале», принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Бывший чиновник будет вести политическое ток шоу под названием «Прямым текстом с Юрием Луценко». Первый выпуск программы запланирован на 11 марта 2021 года.

«Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!» — пообещал во время анонса программы экс-генпрокурор.

В анонсе передачи также сказано, что её формат предусматривает «острую дискуссию на главные политические темы недели».

Напомним, ранее телеведущая, жена депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что начинает политическую карьеру и вступила в партию ОПЗЖ.

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