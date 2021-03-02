Черкесск, , 12:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2021 году будет завершена работа по созданию парка в районе завода РТИ в городе Черкесске. Уже сейчас жители микрорайона могут заметить, какие изменения произошли на не ухоженной до этого времени территории: построены детские площадки, фонтан, установлены лавочки.

А до конца текущего года появятся еще и велодорожки для любителей велосипедного спорта. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона, который состоялся 1 марта.

По словам руководителя Карачаево-Черкесии, благодаря программе «Комфортная городская среда» улучшается облик и других населенных пунктов республики. В 2020 году в субъекте было благоустроено 12 общественных и 56 дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда».