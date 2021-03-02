Минск, , 12:41 — REGNUM Большая часть того, что было написано в СМИ про встречу в Сочи 22 февраля президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко — «это полная брехня и выдумки». Об этом 2 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, его слова приводит агентство БелТА.

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки», — сказал он.

При этом белорусский лидер уточнил, что президентами двух стран были обсуждены десятки вопросов.

«Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», — добавил Лукашенко.

Также он рассказал, что в ходе встречи с Владимиром Путиным они обсуждали взаимодействие в рамках Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов и противостояние разным вызовам, включая внешние.

Вместе с тем, белорусский президент подчеркнул, что темы предоставления Белоруссии российского кредита и так называемого трансфера власти не обсуждались и изначально отсутствовали в повестке дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет Белоруссии передал в генеральную прокуратуру республики документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую.