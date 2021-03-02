Москва, , 12:37 — REGNUM Ход вакцинации на Украине продемонстрировал масштаб коррупции в этой стране. Об этом 2 марта заявил журналист Руслан Коцаба на телеканале «Россия 24».

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«Уже почти год говорю, что если в Украине и начнётся вакцинация, она начнётся в последнюю очередь на континенте — так оно и получилось, — самой худшей вакциной — так оно и получилось, — и самой дорогой вакциной для населения и для власти», — заявил Коцаба.

«Мы понимаем, что Украина как самая коррумпированная страна на континенте единственная покупает вакцину, которую в принципе раздают странам бесплатно. Это очень прискорбно», — указал он.

Ранее на Украину прибыла партия препарата CoviShield — копии вакцины от AstraZeneca, но изготовленной в Индии. Препарат производится по лицензии AstraZeneca, но демонстрирует невысокую эффективность (не более 60%). Индийский вариант вакцины вызывает у многих опасение повышенного риска побочных эффектов.

На Украине вакцинация индийским препаратом вызывает возмущение как рядовых граждан, так и медиков. При этом Киев ранее запретил использовать для вакцинации российский «Спутник V».