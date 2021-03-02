Москва, 2 марта 2021, 12:34 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев будет следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 2 марта заявил Хабиб Нурмагомедов.
«Все говорят о Дастине Порье, Коноре Макгрегоре, Майкле Чендлере, Джастине Гэтжи, Чарльзе Оливейре. Но к концу года это изменится», — цитирует Нурмагомедова ESPN.
По его словам, следующим чемпионом UFC должен стать Ислам Махачев. «Впереди его эра», — добавил Нурмагомедов.
Махачев проведёт поединок с американским бойцом Дрю Добером на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов является непобеждённым бойцом UFC и чемпионом в лёгком весе.