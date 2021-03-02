Ереван, , 12:43 — REGNUM Российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V», предположительно, доставят в Армению в течение следующей недели, речь идёт о закупке 15 тыс. доз препарата. Об этом заместитель директора национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении Гаяне Саакян сообщила 2 марта агентству «Sputnik Армения».

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Договор с Россией находится на стадии подписания. Препаратом «Спутник V» уже вакцинируют медработников и тех, кто заражён коронавирусом.

«Весьма вероятно, что в течение следующей недели вакцина уже будет импортирована в Армению», — сказала Саакян.

Вакцины из новой партии получат медики и люди из групп риска. Это лица старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В Армении уязвимые группы населения насчитывают около 600 тыс. человек.

Саакян пояснила, что в рамках госзаказа бесплатно получать вакцину будут только уязвимые группы. Минздрав разрабатывает руководство, которое позволит частному сектору участвовать в процессе закупки вакцин.

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