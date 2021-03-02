Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Полномочия бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, который ушёл из Смольного заниматься космическим направлением Группы S7, перераспределили между его бывшими коллегами. Напомним, Елин официально не работает в администрации Петербурга со 2 марта.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, временно координировать и контролировать деятельность комитета имущественных отношений будет «финансовый» вице-губернатор Эдуард Батанов. За ним также остаются комитет финансов и комитет по госзаказу.

Деятельность комитета по экономической политике и стратегическому планированию, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле на время отдали «транспортному» вице-губернатору Максиму Соколову. Он же занимается комитетами по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту, по развитию туризма.

Кроме того, со 2 марта вице-губернатор Валерий Пикалёв будет возглавлять администрацию губернатора Петербурга, координировать и контролировать деятельность комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по межнациональным отношениям и комитета по природопользованию.

Вице-губернатор Александр Бельский остается куратором комитета по молодежной политике, а также отвечает за комитет по печати и взаимодействию со СМИ, комитет территориального развития и отдел по связям с религиозными объединениями.

Вице-губернатору Ирине Потехиной оставили Архивный комитет, комитет по делам записи актов гражданского состояния и комитет по образованию.

Вице-губернатор Николай Бондаренко оставляет за собой Жилищный комитет, комитет по благоустройству, Жилищную инспекцию, ГАТИ, а также будет курировать районные администрации.

Вице-губернатор Сергей Дрегваль будет координировать комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам, вице-губернатор Станислав Казарин — комитет по информатизации и связи и управление садоводства и огородничества.

Вице-губернатор Владимир Княгинин продолжит заниматься комитетом по науке и высшей школе, комитетом по труду и занятости и комитетом по делам Арктики.

Вице-губернатор Николай Линченко продолжит заниматься комитетами по строительству, по градостроительству и архитектуре (за исключением вопросов формирования архитектурного облика Петербурга), в его ведении остается КГИОП и Госстройнадзор.

Вице-губернатор Борис Пиотровский будет координировать деятельность комитета по культуре и комитета по физкультуре и спорту.

Вице-губернатор Олег Эргашев по-прежнему оставляет за собой координацию комитета по здравоохранению, комитета по соцполитике, Управления ветеринарии и Управления соцпитания.

Деятельность комитета по внешним связям, комитета государственного финансового контроля и комитета по контролю за имуществом контролирует губернатор Александр Беглов лично.

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