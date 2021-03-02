Банда-Ачех, Индонезия, , 12:30 — REGNUM По оценкам агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, вулканический пепел после извержения вулкана Синабунг может осесть на территории провинции Ачех, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Синабунг выбросил столб вулканического пепла, направление движения которого соответствует направлению ветра, который сейчас движется на восток.

Судя по фотографиям спутника, вулканический пепел перемещается в сторону провинции Ачех.

Агентство обратилось к жителям провинции Ачех с призывом ограничить деятельность вне дома и надеть защитные маски.

Напомним, извержение вулкана Синабунг произошло 2 марта 2021 года в 07:15 по местному времени. Вулкан выбросил горячие облака на расстояние до 5 км. Извержение длилось 485 секунд.

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