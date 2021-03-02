Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Несмотря на все сложности, которые возникли в «кризисном» 2020 году из-за пандемии коронавируса, в Ленинградской области объем инвестиций в основной капитал в денежном выражении составил 458,1 млрд рублей, или 105,2% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщили 2 марта в пресс-службе областного правительства, ссылаясь на данные Петростата.

Без учета субъектов малого предпринимательства объем инвестиций составил 369,9 млрд рублей.

Более 1 млрд рублей привлекли в своё развитие такие работающие в Ленобласти компании компании как «Новотранс», «ЕвроХим Северо-Запад», «Ультрамар», «Апатит» («ФосАгро»), «РусХимАльянс», «Балтийский химический комплекс», «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», «Птицефабрика Роскар», «Рока Рус», «Новатэк — Усть-Луга», подразделения Газпрома, РЖД, Ленинградская АЭС Росэнергоатома и другие.

«Среди инвесторов как действующие предприятия, увеличивающие мощности, так и новые проекты. У Ленинградской области есть неоспоримые преимущества — расположение, логистика, рынок сбыта, квалифицированные кадры, но есть и то, что создавалось нашей командой — это комплексная и сбалансированная поддержка бизнеса любого уровня — от многомиллиардных инвесторов до небольших предприятий», — прокомментировал успехи 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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