Каир, , 12:29 — REGNUM Тренерский штаб сборной Египта намерен форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в расширенную заявку на участие в Олимпиаде в Токио. Об этом 1 марта заявил главный тренер сборной Шаки Гариб.

«Салах на данный момент один из важнейших футболистов мира, и нормально вызвать его в олимпийскую команду», — цитирует Гариба Ahram Online.

Он добавил, что переговоры с «Ливерпулем» об участии Салаха в Олимпийских играх начнутся в марте, после перерыва на матчи сборных.

Сборная Египта получила путевку на Игры в результате победы на молодёжном Кубке наций, который состоялся в ноябре 2020 года.

Напомним, согласно правилам, в футбольном турнире на Олимпиаде могут выступать игроки до 23 лет, но при этом в заявку может быть включено не более трех игроков старшего возраста.