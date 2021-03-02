Самара, 2 марта 2021, 12:30 — REGNUM Проверку информации о выделении многодетным семьям земли, на которую наложены обременения, проводят в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что ранее в СМИ были опубликованы сведения о том, что сотрудники администрации Красноярского района выделили многодетным семьям земельные участки, на которые Федеральное агентство воздушного транспорта наложило обременения.
Отмечается, что от граждан в прокуратуру обращения по этому вопросу не поступали.
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