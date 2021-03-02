Сеул, , 12:32 — REGNUM Через Южную Корею в Мьянму вернутся пять членов экипажа южнокорейского танкера MT Hankuk Chemi, освобождённых в начале февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, граждане Мьянмы прибудут в международный аэропорт Инчхон 2 марта. Точное время не сообщается.

Напомним, что танкер под южнокорейским флагом и 20 членов экипажа (11 граждан Мьянмы, пять граждан Южной Кореи и по два гражданина Индонезии и Вьетнама) были захвачены 4 января в Ормузском проливе представителями Корпуса стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля на родину вернулся южнокорейский моряк по состоянию здоровья.

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