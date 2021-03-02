Киев, , 12:29 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) до сих пор не предоставила никаких доказательств, являющихся основанием для введения персональных санкций против депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом политик рассказал 2 марта в интервью «BBC Украина».

«Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и нам это тоже известно, потому что мир не без добрых людей. Но то, что власть готова идти дальше по «беспределу» — я это вижу», — заявил он.

Медведчук отметил, что санкции против него и членов его окружения могут быть введены только в случае причастности к финансированию терроризма.

«А терроризм на Украине устанавливается судом, а точнее по приговору, который вступил в силу», — добавил он.

Политик подчеркнул, что не знает ни о каком уголовном производстве, которое вело бы в отношении него СБУ, его никто не вызывал на допрос.

«Это просто провокация для того, чтобы сначала закрыть три информационные канала, а потом ограничить меня, создать мне условия для того, чтобы я либо остановил политическую деятельность, или покинул страну», — заявил Медведчук.

Депутат отметил, что будет продолжать политическую деятельность на Украине и не покинет её территорию, что бы ни случилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук заявил, что Киеву не удастся изменить Минские соглашения, а также привлечь США к переговорам по Донбассу.

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