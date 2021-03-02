Киев, 2 марта 2021, 12:29 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) до сих пор не предоставила никаких доказательств, являющихся основанием для введения персональных санкций против депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом политик рассказал 2 марта в интервью «BBC Украина».
Медведчук отметил, что санкции против него и членов его окружения могут быть введены только в случае причастности к финансированию терроризма.
Политик подчеркнул, что не знает ни о каком уголовном производстве, которое вело бы в отношении него СБУ, его никто не вызывал на допрос.
Депутат отметил, что будет продолжать политическую деятельность на Украине и не покинет её территорию, что бы ни случилось.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Медведчук заявил, что Киеву не удастся изменить Минские соглашения, а также привлечь США к переговорам по Донбассу.
Читайте ранее в этом сюжете: Киеву не удастся изменить Минские соглашения — Медведчук