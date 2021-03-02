Орск, Оренбургская область, , 12:31 — REGNUM В Оренбургской области разгорелся скандал вокруг возложения цветов активистами «Молодой гвардии Единой России» на могилу солдат фашисткой армии в рамках акции «Защити память героев».

По данным портала ural56.ru, члены Орского отделения молодогвардейцев возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных в поселке Мостострой, а потом — к мемориальной доске на доме, где жил Герой Советского Союза Анатолий Пузиков. О мероприятии активисты отчитались в соцсетях, однако после возникшего резонанса публикации удалили.

На публикацию и фотографии с акции в социальных сетях обратил внимание депутат Орского Горсовета Владимир Гудомаров. «Многие даже не среагировали на это. Ну возложили и возложили, они даже не понимают, не знают историю своей страны. Это крах образования», — сказал он, сообщает портал orengrad.ru.

«Что можно сказать обо всей этой истории? Да одно только: очень нам не хватает памятника системе образования. Я бы цветы возложил. Прямо вот безо всяких акций», — оставил комментарий в соцсети журналист ural56.ru Павел Лещенко.

Возмущенная общественность считает, что детей втягивают в политику. У них есть куратор, лидер. «Куда он смотрел?», — вопрошают люди и считают, что Оренбургский исполком «Единой России» должен дать оценку такому мероприятию.

«Ошибка не у этих молодых активистов, а это дебилизм какого-то взрослого придурка, который им дал приказ. И если с кого и спрашивать, то с того, кто отдаёт приказы», — считает один из комментаторов.

Другой пользователь считает, что цветы памятнику военнопленным не плохо, но странно выбрана акция. Как будто что-то хотели сделать и отчитаться, что-то сделали и отчитались, не вдаваясь в детали.

Венгрия в 1940 году подписала «Берлинский пакт», который включил ее во Вторую мировую войну на стороне Германии, Италии и Японии. Венгерские войска участвовали во многих битвах против советской армии, использовались немцами для охраны коммуникаций и борьбы с партизанами на оккупированных территориях. В годы Великой Отечественной войны и после нее в Орске действовал лагерь для военнопленных №260. Умерших в плену хоронили в братских могилах. В начале 2000-х потомки погибших солдат фашисткой армии приехали в Орск и установили на местах массовых захоронений надгробные камни.

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