Москва, , 12:26 — REGNUM Проблема вакцинации на Украине оказалась самой политизированной в мире. Об этом 2 марта заявил политические аналитик Владимир Скачко на телеканале «Россия 24».

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«Проблема вакцинации в современном мире политизирована, но не до такой же степени. Ни одна страна в мире не ставит политику выше жизней своих сограждан. А тут украинцы пусть умрут, но не привьются российской вакциной «Sputnik V» и тем самым не вызовут неудовольствие Соединённых Штатов, которые — большими буквами — не запретили в любом виде при любых обстоятельствах использовать российскую вакцину», — заявил Скачко.

Ранее на Украину прибыла партия препарата — копии AstraZeneca, изготовленной в Индии. Препарат производится по лицензии AstraZeneca, но демонстрирует невысокую эффективность (не более 60%). Индийский вариант вакцины вызывает у многих опасение повышенного риска побочных эффектов.

На Украине вакцинация индийским препаратом вызывает возмущение как рядовых граждан, так и медиков. При этом Киев ранее запретил использовать для вакцинации российский «Спутник V».