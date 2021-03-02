Казань, , 12:40 — REGNUM В Татарии на дорогах регионального и межмуниципальных значений с 1 апреля введут временное ограничение движения для большегрузных автомобилей, сообщает пресс-служба минтранспорта и дорожного хозяйства РТ.

Движение тяжеловесных транспортных средств ограничат вплоть до 30 апреля. Эта мера связана с переувлажнением основания дорожного полотна в весенний период, что влияет на снижение прочности дорог. На автодорогах в Татарии разрешенная нагрузка составляет 6 тонн на ось, независимо от количества осей и их расположения в тележке. Временное ограничение в весенний период не запрещает движение по автодорогам, а ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, перевозящих грузы.

На ряд транспортных средств временные ограничения не распространяются — пассажирские автобусные перевозки, перевозка пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, а также на транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, под ограничения не попадают мусоровозы и транспорт федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена военная служба.

Движение большегрузов, в исключительных случаях, разрешат при наличии специального разрешения, получить который можно через сайт госуслуг РТ и в подразделениях ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют ввести ограничение движения для большегрузов с 22 марта.

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