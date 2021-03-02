Москва, , 12:25 — REGNUM Цены на основные зерновые культуры и корма в России должны окончательно стабилизироваться не позднее мая 2021 года. Такой прогноз на совещании с крупнейшими птицеводческими предприятиями сделал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Об этом 2 марта сообщает пресс-службе федерального ведомства.

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Патрушев напомнил, что правительством РФ уже принят ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма — это квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных. Кроме того, в 2021 году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

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«Всё это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма, — подчеркнул глава Минсельхоза РФ. — Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца».

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 марта удвоены пошлины на пшеницу. Теперь они составляют 50 евро вместо 25 евро, действовавших с 15 по 28 февраля 2021 года. А с 15 марта по 30 июня в стране вводятся повышенные пошлины на ячмень и кукурузу — 10 и 25 евро соответственно. Данные пошлины устанавливаются в пределах квоты в 17,5 млн тонн. Далее будет взиматься 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.

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