Москва, , 12:24 — REGNUM В январе 2021 года на вторичном авторынке России на 8% упали продажи автомобилей с кузовом пикап. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, в прошлом месяце жители России приобрели 2551 пикап с пробегом, а год назад — 2770 экземпляров.

Среди купленных подержанных пикапов в России в январе 2021 года были: 511 экземпляров Mitsubishi L200 (-8,6%), 424 единицы Toyota Hilux (+3,2%), 304 UAZ Pickup (-14,4%), 249 «ИЖ-2717» (-24%) и 178 Volkswagen Amarok (-10,6%).

Кроме того, за отчетный период было перепродано 145 экземпляров Ssangyong Actyon Sports (-6,5%), 123 единицы Nissan Navara (-9%), 108 Ford Ranger (+7%) и 81 Toyota Tundra (+23%), а также 59 машин Nissan NP300 (+55,3%).

Напомним, по итогам 2020 года в России было продано 13 303 новых автомобиля с кузовом пикап — на 6% меньше, чем в 2019 году.

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