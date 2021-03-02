Москва, , 12:21 — REGNUM Для того, чтобы увеличить темпы экономического роста, России нужны глубокие структурные реформы, связанные с изменением и делового климата, и структуры самой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая связала проблему бедности с необходимостью увеличить темпы экономического роста.

«Я думаю, что для того, чтобы увеличить темпы экономического роста, нужны глубокие структурные реформы, связанные и с изменением делового климата, и с изменением структуры самой экономики, — сказал Колганов. — Нужно, чтобы развитие высокотехнологичных отраслей стало приоритетным и выросли инвестиции в развитие человеческого потенциала. Потому что без этого и сами высокотехнологичные отрасли не будут показывать большого прогресса».

Как пояснил Колганов, речь идет, во-первых, об инвестициях в образование — во все его ступени, начиная от дошкольного и заканчивая послевузовским постоянным обучением и переобучением.

«Во-вторых, необходимы вложения в здравоохранение. Причем в широком смысле слова. В-третьих, нужны вложения в научные исследования, в опытно-конструкторские разработки», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что в настоящее время в политике правительства РФ нет изменений, которые бы позволили увеличить темпы экономического роста страны.

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