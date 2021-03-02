Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии в феврале составил 3,6%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 2 марта на сайте организации.

Сообщается, что больше всего на инфляцию в Грузии повлиял рост цен на продукты, который составил в среднем 1,1%, а также выросла на 2,5% стоимость услуг транспорта и на 3,8% стало дороже обслуживание в объектах общественного питания. В то же время на 3,4% снизилась стоимость одежды и обуви, и на 0,4% стали дешевле услуги ЖКХ.

Стоит отметить, что планируемый показатель инфляции в Грузии на 2021 год составляет 3%. В январе уровень годовой инфляции составил 2,8%. По итогам 2020 года этот показатель достиг 2,4%.

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