Барнаул, , 12:18 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал концессионное соглашение с ВЭБ. РФ для строительства в Алтайском крае двух новых школ. Об этом Мишустин сообщил во время посещения средней школы №53 в Барнауле.

Глава региона Виктор Томенко рассказал премьер-министру, что власти края вместе с Минпросвещения и ВЭБ. РФ прорабатывают возможность строительства двух новых школ в рамках государственно-частного партнерства.

«Я поддержу обязательно концессионное соглашение, министерство просвещения и министерство финансов оформят все необходимые документы», — сказал председатель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 марта, Мишустин посетил в Барнауле среднюю общеобразовательную школу №53, он осмотрел учебное заведение, провел встречу с учителями.

В ходе посещения школы председатель правительства осмотрел столовую, специализированный класс для изучения информатики и инженерно-технологический центр, он побеседовал с представителями родительского комитета школы, а также провел встречу с педагогами, в том числе с участниками программы «Земский учитель».

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