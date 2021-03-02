Рязанский район, , 12:25 — REGNUM Автомобиль ВАЗ 2110 столкнулся с грузовым поездом на станции Старожилово в Рязанской области. Сигнализация на переезде в момент аварии была исправна, сообщили 2 марта в пресс-службе администрации Рязанского района.

ДТП произошло ещё 14 февраля. Легковой автомобиль в 14:48 на скорости 70 км/час влетел на регулируемый железнодорожный переезд на II главном пути станции Старожилово и столкнулся с грузовым поездом № 2040. Автоматическая переездная сигнализация работала исправно и предупреждала о приближении состава.

О пострадавших в администрации не сообщают.