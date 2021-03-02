Москва, , 12:18 — REGNUM Украинские власти принципиально не хотят использовать российскую вакцину и готовы в связи с этим пожертвовать жизнями граждан своей страны. Об этом 2 марта заявил политические аналитик Владимир Скачко на телеканале «Россия 24».

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"Ситуация с вакцинацией в Украине свидетельствует о том, что после госпереворота 2014 года в Украине к власти пришли политические силы, которые проводят реально антигосударственную политику. Политику внутренней оккупации для собственного народа, когда презирается главное, что есть, собственно говоря, является высшей ценностью во всех странах мира — это именно человеческая жизнь», — заявил Скачко.

Ранее на Украину прибыла партия препарата — копии AstraZeneca, изготовленной в Индии. Препарат производится по лицензии AstraZeneca, но демонстрирует невысокую эффективность (не более 60%). Индийский вариант вакцины вызывает у многих опасение повышенного риска побочных эффектов.

На Украине вакцинация индийским препаратом вызывает возмущение как рядовых граждан, так и медиков. При этом Киев ранее запретил использовать для вакцинации российский «Спутник V».