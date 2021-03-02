Чебоксары, , 12:16 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение об увеличении размера государственных премий и пожизненного пособия работникам культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

Примечательно, что проиндексировать размер государственной поддержки предложил председатель общественного совета минкультуры Чувашии Виктор Бондарев, который ранее долгое время работал первым заместителем министра культуры.

В администрации главы республики отмечают, что речь идёт о ежемесячной пожизненной государственной стипендии, которая выплачивается выдающимся деятелям культуры и искусства. Её размер не менялся 26 лет, с 1994 года, и составляет 3 тыс. рублей. В настоящее время стипендию получают 20 человек. Также долгое время не индексировался размер государственной премии Чувашии: он составляет 75 тыс. рублей и присуждается деятелям культуры и искусства.

Глава республики Олег Николаев поддержал инициативу деятелей культуры, подчеркнув, что удостоенные данной государственной поддержки люди внесли «колоссальный вклад в культуру Чувашии, в её развитие и сохранение».

«Очевидно, что мы должны пересмотреть все эти финансовые составляющие», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проиндексируют ряд социальных выплат, в том числе пересчитают размер отдельных выплаченных пособий. Рост составит от 2,9% до 3,5%. Также ранее в республике определили размер финансовой государственной детей войны на оплату жилья и коммунальных услуг: он составит 25%.