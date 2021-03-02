Москва, , 12:16 — REGNUM Минкультуры подало заявку в профильное министерство о финансировании строительства «Дворца театров» в Нальчике (Кабардино-Балкария). Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе заседания профильного комитета Совфеда перед «правительственным часом».

«Мы уже подали заявку в Минэк, нужно подключаться главе региона и вместе с Минфином этот вопрос прорабатывать… Я готова присоединиться ко всем предшественникам и также неравнодушно относится к этому объекту», — сказала Любимова.

Она также сообщила, что в заявке на финансирование стоит сумма в 1,030 млрд, что, конечно, оказывает влияние на решение Минфина.

В ходе дискуссии выяснилось, что предлагается новая проектно-сметная документация, на 2021 год требуется финансирование в более чем 300 млн рублей, а на 2022 — более 500 млн рублей.

Строительство «Дворца театров» ведется в центре Нальчика с 2002 года. Там планировалось разместить все национальные театры республики.