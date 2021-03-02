Амстердам, , 12:15 — REGNUM В середине марта 2021 года в Голландии состоятся парламентские выборы. В ходе предвыборной кампании действующий премьер-министр Марк Рютте заявил о намерении развивать национальную атомную энергетику, — сообщает ИА REX. В Нидерландах заканчиваются запасы самого крупного на континенте газового месторождения Гронинген.

Оппозиционные партии Зелёные левые и Социалистическая партия выступили против этой программы власти. Ессе Клавер, лидер зелёных подверг критике слова премьера, подчеркнув, что глупо говорить о роли АЭС, заявил: «Строительство АЭС займет минимум 30 лет, как вы хотите достичь соблюдения парижского климатического соглашения, относительно сокращения эмиссии в течение 10 лет?». По его словам, необходимы срочные действия, поскольку «нам осталась всего декада до катастрофы».