Москва, , 12:17 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил свои поздравления с 90-летием первому президенту СССР, главе Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаилу Горбачеву. Текст поздравительной телеграммы 2 марта обнародован на сайте российского правительства.

«Ваше имя, известного государственного деятеля, авторитетного политика, вошло в историю, стало олицетворением глобальных перемен не только в нашей стране, но и в мире», — говорится в опубликованном послании.

Также в нем отмечается, что юбиляр прошел уникальный профессиональный путь, достойный, по мнению Мишустина, глубокого уважения и, занимая высокие государственные посты, внес большой вклад в развитие России, реформирование отечественной экономики.

Кроме того, глава правительства РФ отметил, что многое было сделано Горбачёвым «для повышения международного авторитета нашего государства, защиты его национальных интересов».

«И сегодня Вы принимаете участие в жизни страны, ведёте большую общественную деятельность», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления первому президенту СССР Михаила Горбачева в связи с 90-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин.