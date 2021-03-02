Барнаул, , 12:13 — REGNUM Благодаря учащимся 10 класса школы №53 Барнаула, рассказавшим главе российского правительства Михаилу Мишустину о своем исследовании о скорости и доступности интернета в Сибири, данное учебное заведение будет включено в эксперимент по реализации цифровой образовательной среды. Поручение об этом уже дано министру образования Сергею Кравцову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в данном проекте поможет учебному заведению получить интерактивные панели и различное современное оборудование для творчества. Педагоги рассказали Мишустину, что в школе организованы 10 инженерных классов и участие в проекте облегчит ученикам поступление в технические вузы, чтобы стать самыми настоящими разработчиками суперсистем.

Мишустин поинтересовался у школьников, куда они намерены поступать и узнал что все из опрошенных выбрали Алтайский государственый университет.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнаул Михаил Мишустин прибыл в рамках реализации программ помощи 10 проблемным регионам России, среди которых есть Алтай и Республика Алтай.

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