Каракас, , 12:13 — REGNUM Оппозиционные партии Венесуэлы и провластный Большой патриотический полюс Симона Боливара 2 марта начинают работу над совместными предложениями по укреплению мира и стабильности в стране. Об этом сообщает Prensa Latina.

Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что Комиссия по диалогу, миру и примирению приняла такое решение, чтобы достичь плодотворных и необходимых для страны соглашений. Стороны договорились проводить диалог между всеми политическими силами каждые 15 дней.

Родригес заявил, что от каждой партии будет назначен один представитель для участия в заседаниях специальной комиссии парламента с различными субъектами.

«Мы все согласны с тем, что диалог — это механизм для продвижения венесуэльской политики. Это ритм, который ведет нас к прогрессу в решении проблем», — заявил он.

Кроме того, он подчеркнул, что представители всех политических сил выразили свою точку зрения относительно работы, которую предстоит провести в связи с выборами мэра и губернатора в конце 2021 года.

Он подчеркнул, что эта Национальная ассамблея сильно отличается от той, которая существовала ранее, потому что «она не способствует государственным переворотам или вторжениям на нашу территорию, а также не требует санкций против нашей страны, потому что мы знаем, что проблемы Венесуэлы решаются венесуэльцами».