Анкара, , 12:19 — REGNUM Подписанное 170 членами палаты представителей США письмо 2 марта было отправлено госсекретарю США Энтони Блинкену и президенту США Джозефу Байдену. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

В нём, по данным турецких журналистов, была изложена просьба вмешаться в действия Турции и оказать давление на правительство и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Несмотря на взаимный интерес США и Турции оставаться стратегическими партнёрами, мы считаем, что для того, чтобы эти отношения были восстановлены, президент Эрдоган и его партия должны изменить свое поведение», — говорится в письме.

Напомним, ранее 26 февраля сенаторы США направили подобное письмо Байдену, где было отмечено, что союзник по НАТО Турция уже много лет является важным партнером США, но администрация Эрдогана подрывает эти отношения.