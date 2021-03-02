Москва, , 12:12 — REGNUM В настоящее время в политике правительства РФ нет изменений, которые бы позволили увеличить темпы экономического роста страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая заявила, что решение проблемы бедности связано с темпами роста экономики, и заверила, что власти РФ предпринимают усилия по увеличению реальных доходов населения.

«Что касается темпов экономического роста, то я не вижу тех изменений в политике правительства России, которые бы позволили увеличить эти темпы. Что касается мер, направленных на повышение реальных доходов, то здесь можно говорить только о тех мерах чрезвычайного характера, которые принимались в связи с пандемией коронавируса и которые сводились к компенсации выпадающих доходов из-за ограничений, связанных с пандемией, — сказал Колганов. — Это увеличение пособий для семей с детьми, расширение возможностей для использования материнского капитала и повышение пособий по безработице. И компенсаций тем работодателям, которые сохраняют уровень занятости. Вот фактически всё, что сделало правительство».

Это, как подчеркнул Колганов, действительно позволило притормозить снижение реальных доходов населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику правительства РФ критически оценил экономист Михаил Хазин.

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