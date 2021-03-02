Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM Киргизия поддерживает приоритеты Казахстана в качестве председателя в Евразийском экономическом союзе. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаева и Садыра Жапарова по итогам переговоров.

Стороны отметили важность формирования единых подходов в рамках евразийской экономической интеграции, основанной на устранении барьеров, изъятий и ограничений, на формировании общих рынков товаров, услуг, капитала и труда.

Кроме того, собеседники обсудили развитие транспортно-транзитного потенциала и совместные проекты в сфере цифровизации и обмена информацией.

Токаев и Жапаров подтвердили заинтересованность в проведении казахско-киргизского первого межрегионального форума, направленного на развитие приграничного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 1−2 марта президент Киргизии Садыр Жапаров находится в Нур-Султане с официальным визитом. После посещения Москвы поездка в Казахстан стала вторым государственным визитом нового президента Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Киргизии на встрече с Токаевым процитировал поэму «Я — казах»

Читайте развитие сюжета: Глава Киргизии пригласил Токаева в Бишкек