Канберра, , 12:12 — REGNUM На австралийском рынке представлен немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class в версии G400d. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль приводится в движение трёхлитровым дизельным мотором с двухступенчатым турбонаддувом производительностью 330 «лошадей» (700 Нм). Совместно с двигателем работает девятискоростная автоматическая трансмиссия с функцией пониженного диапазона и тремя блокировками дифференциала полного привода.

Авто весьма прожорливо — расход топлива модели составляет 9,5 л на 100 км пути. Разгон G400d до 100 км/ч занимает 6,4 секунды.

В салоне вседорожника имеются два 12,3-дюймовых цифровых дисплея, спутниковое радио, кресла с электрорегулировкой и подогревом, а также трёхзонный климат-контроль. Рулевое колесо обтянуто кожей Nappa, а сверху установлена панорамная крыша с функцией наклона.

Напомним, немецкое тюнинг-ателье Posaidon дофорсировало мотор модели Mercedes-AMG S63 Coupe до 940 «лошадей» (1280 Нм). Разгон от 0 до 100 км/ч у такого авто будет занимать 2,8 секунды.

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