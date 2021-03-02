Варшава, , 12:09 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о планах по созданию реестра граждан, которые страдают редкими заболеваниями. Цель проекта — упростить им доступ к медицинскому обслуживанию. Об этом 2 марта сообщает Polskie Radio.

«Прежде всего, благодаря такому реестру мы планируем создать экспертные центры по лечению редких заболеваний в тех регионах и городах, где сконцентрировано больше всего страдающих ими. Мы хотим исключить ситуацию, когда пациенты ездят по всей Польше, а порой и выезжают за границу в поисках специалиста с опытом лечения конкретного заболевания», — заяви Недзельский журналистам.

На программу по созданию экспертных медицинских центров, а также на создание реестра будет выделено более 90 миллионов злотых (около 24 миллионов долларов США).